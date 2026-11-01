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Formula 1, oggi Gp Messico: orario, griglia di partenza e dove vederlo in chiaro

Il Circus fa tappa a Mexico City per una gara che potrebbe consegnare il titolo mondiale a Kimi Antonelli

Antonelli - IPA
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01 novembre 2026 | 07.26
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Torna la Formula 1 con il Gp del Messico. Oggi, domenica 1 novembre, il Circus fa tappa a Mexico City, dove ci sarà Lewis Hamilton a scattare dalla pole position. Kimi Antonelli, che partirà quarto, è a un passo dal conquistare il Mondiale di Formula 1 a soli 20 anni, con quattro gare d'anticipo: al momento, è al comando della classifica iridata con 365 punti, +123 sul compagno di squadra George Russell e +124 sul pilota della Ferrari Lewis Hamilton.

Per festeggiare stasera (Gp visibile in tv e streaming, anche in chiaro) basterà un nono posto, ma il bolognese potrebbe diventare campione anche senza raccogliere punti, se Russell e Hamilton non dovessero vincere.

Gp Messico, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Città del Messico di oggi, domenica 1 novembre:

1. Lewis Hamilton (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di una posizione a causa di un contatto con Lawson

6. Lando Norris (McLaren)

7. Isack Hadjar (Red Bull)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Liam Lawson (Racing Bulls), penalizzato di una posizione a causa di un contatto con Verstappen

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Franco Colapinto (Alpine)

13. Oscar Piastri (McLaren)

14. Oliver Bearman (Haas)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Ryo Hirakawa (Haas)

19. Gabriel Bortoleto (Audi), penalità di cinque posizione per sostituzione di componenti

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Sergio Perez (Cadillac)

22. Valtteri Bottas (Cadillac), ultimo per sostituzione di componenti

Gp Messico, dove vederlo

Il Gp di Città del Messico sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8 ma in differita, alle 22:30.

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