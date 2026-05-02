circle x black
Cerca nel sito
 

Gp Miami, Antonelli in pole position: la griglia di partenza

Il pilota italiano chiude le qualifiche con il miglior tempo, davanti a Verstappen e Leclerc

Antonelli - Fotogramma/IPA
Antonelli - Fotogramma/IPA
02 maggio 2026 | 23.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position del Gp di Miami oggi, sabato 2 maggio. Il pilota emiliano della Mercedes conquista il terzo miglior tempo consecutivo nelle qualifiche girando in 1'27"798, precedendo l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'27"964) e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1'28"143). Quarta piazza per il vincitore della sprint, l'inglese della McLaren Lando Norris (1'28"183), che si lascia alle spalle i connazionali George Russell (1'28"197) con la Mercedes e Lewis Hamilton (1'28"319) con la Ferrari e il compagno di scuderia, l'australiano Oscar Piastri (1'28"500). A completare la top ten l'argentino dell'Alpine Franco Colapinto (1'28"762), e i francesi Isack Hadjar (1'28"789) con Red Bull e Pierre Gasly (1'28"810) al volante dell'Alpine.

CTA

Gp Miami, griglia partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Miami:

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Isack Hadjar (Red Bull)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Sergio Perez (Cadillac)

22. Gabriel Bortoleto (Audi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gp Miami pole position Miami Formula 1 Gp Miami Formula 1 Kimi Antonelli griglia partenza Gp Miami
Vedi anche
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video
Flotilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo nostre navi diretti in Israele, si divertono" - Video
News to go
Italo punta all'Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza