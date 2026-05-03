circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, diluvio a Miami: gara a rischio rinvio? - Video

Una tempesta in arrivo sulla Florida mette in dubbio il Gp

Lewis Hamilton sotto la pioggia di Miami - X
Lewis Hamilton sotto la pioggia di Miami - X
03 maggio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gran Premio di Miami a rischio rinvio? Oggi, domenica 3 maggio, la Formula 1 torna in pista - in diretta tv e streaming - con Andrea Kimi Antonelli che partirà dalla pole position e la Ferrari a inseguire, ma la corsa è da considerarsi in dubbio a causa del maltempo che ha colpito Miami. La gara, inizialmente prevista per le 22 italiane, è stata già anticipata di tre ore, quindi con inizio alle 19, per la tempesta che nelle prossime ore colpirà la Florida, ma la pioggia è già cominciata.

CTA

Video che arrivano da Miami mostrano infatti una forte pioggia e un cielo nero, condizioni che mettono in dubbio lo svolgersi 'regolare' della gara. Anche la Ferrari ha mostrato le condizioni estreme in Florida, con Hamilton costretto a coprirsi in giro per il paddock: "Condizioni molto diverse rispetto a ieri", ha scritto sui social la scuderia di Maranello. Nella giornata di ieri infatti non è caduta nemmeno una goccia sul circuito di Miami, nella gara Sprint che ha visto vincitore Lando Norris.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ferrari formula 1 gp miami rinvio gp miami oggi
Vedi anche
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video
Flotilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo nostre navi diretti in Israele, si divertono" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza