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Gp Monza, Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale: ordine di arrivo e come cambia la classifica piloti dopo il Gran Premio d'Italia

Il pilota italiano vince in casa e aumenta il suo vantaggio sugli inseguitori

Kimi Antonelli - IPA
Kimi Antonelli - IPA
06 settembre 2026 | 17.17
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Giornata memorabile per gli appassionati di Formula 1 a Monza. Oggi, domenica 6 settembre, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia e fa la storia. Il pilota della Mercedes trionfa sul compagno di squadra George Russell al termine di una gara da film, vinta con una rimonta pazzesca partendo dalla 19esima posizione. Da sessant'anni, un italiano non vinceva a Monza: l'ultimo fu Ludovico Scarfiotti su Ferrari, nel 1966. Max Verstappen chiude il podio. Poi le McLaren con Norris e Piastri, sesto Hamilton. Finita al secondo giro la gara di Charles Leclerc, andato a muro. Con questo successo, Antonelli allunga anche nella classifica del Mondiale piloti, portando il suo vantaggio su Russell a 66 punti (267 punti contro i 201 del compagno di squadra).

Gp Monza, ordine arrivo

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Monza:

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

11. Gabriel Bortoleto (Audi)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Liam Lawson (Red Bull)

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Esteban Ocon (Haas)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Sergio Perez (Cadillac)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Gp Monza, come cambia classifica piloti

Ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monza:

1. Andrea Kimi Antonelli — Mercedes — 267

2. George Russell — Mercedes — 201

3. Lewis Hamilton — Ferrari — 191

4. Lando Norris — McLaren — 171

5. Charles Leclerc — Ferrari — 155

6. Max Verstappen — Red Bull — 127

7. Oscar Piastri — McLaren — 116

8. Isack Hadjar — Red Bull — 71

9. Liam Lawson — Racing Bulls — 51

10. Pierre Gasly — Alpine — 41

11. Arvid Lindblad — Racing Bulls — 29

12. Franco Colapinto — Alpine — 21

13. Oliver Bearman — Haas — 18

14. Gabriel Bortoleto — Audi — 10

15. Carlos Sainz — Williams — 6

16. Nico Hulkenberg — Audi — 6

17. Alexander Albon — Williams — 5

18. Esteban Ocon — Haas — 3

19. Fernando Alonso — Aston Martin — 3

20. Yuki Tsunoda — Racing Bulls — 1

21. Valtteri Bottas — Cadillac — 0

22. Sergio Perez — Cadillac — 0

23. Lance Stroll — Aston Martin — 0

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Formula 1 Gp Monza Mondiale classifica piloti Formula 1 ordine arrivo Gp Monza
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