Gp Monza, Leclerc gira per il circuito... in bicicletta: il boato dei tifosi della Ferrari

Il monegasco ha fatto un salto nel paddock nel tardo pomeriggio ed è stato accolto dall'entusiasmo dei sostenitori della Rossa

Charles Leclerc - Fotogramma/IPA
04 settembre 2025 | 19.16
Redazione Adnkronos
Il Gp d'Italia si accende per la Ferrari. Già oggi, giovedì 4 settembre, centinaia di tifosi della Rossa hanno assediato l'Autodromo di Monza per far sentire al Cavallino tutto il calore di un weekend speciale. Attesa, ovviamente, tutta per i piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il sette volte campione del mondo si è palesato nel primo pomeriggio, per la classica conferenza stampa. Il monegasco ha fatto invece la sua apparizione qualche ora dopo, girando per il circuito... in bicicletta.

Occhiali da sole specchiati, t-shirt blu (scelta dalla scuderia come tributo a Niki Lauda, per i 50 anni dalla vittoria del primo titolo mondiale della Ferrari) e sorrisoni: Charles ha esordito così, facendo un cenno di saluto (su due ruote) ai tanti visitatori arrivati a curiosare a due passi dal paddock. Quanto basta per accendere i tifosi del Cavallino, che hanno risposto con un boato. Il sogno? Riscattare il weekend disastroso vissuto in Olanda.

