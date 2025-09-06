circle x black
Gp Monza, polemica Leclerc-Ferrari dopo le qualifiche: "La scia di Hamilton? Non dipendeva da me"

Il monegasco ha parlato così dopo aver chiuso con il quarto tempo la sessione

Charles Leclerc - Fotogramma/IPA
Charles Leclerc - Fotogramma/IPA
06 settembre 2025 | 18.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Polemica in casa Ferrari dopo le qualifiche del Gp di Monza? Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto la sessione, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo partirà però dalla decima posizione in virtù della penalizzazione rimediata in Olanda nell'ultimo weekend. In questo senso, si era parlato prima delle qualifiche di un possibile aiuto di Hamilton a Leclerc in ottica pole. Sul tema è tornato Frederic Vasseur: "La scia era un’opzione, ma la decisione giusta era concentrarsi sul giro di preparazione, sul gestire meglio le temperature delle gomme. Il gap con la pole è discreto, non sarebbe cambiato nulla" ha detto il team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport. Poi, l'aggiunta: "Leclerc ha chiesto la scia? No, ha capito perché non era possibile".

Sul tema ha però parlato in seguito anche Leclerc: "Prendere la scia da Hamilton? Si poteva fare, ma non dipendeva da me" ha spiegato Charles, interpellato al termine delle qualifiche. "Non l'abbiamo fatto, pazienza".

