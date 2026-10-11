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Gp Singapore, ordine d'arrivo e classifica mondiale

Antonelli può diventare campione del mondo già tra due settimane ad Austin

Kimi Antonelli - Ipa
Kimi Antonelli - Ipa
11 ottobre 2026 | 16.10
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Max Verstappen domina il Gp di Singapore, conquistando il secondo successo stagionale dopo quello di una settimana fa a Sepang. Da Marina Bay torna vincitore però non solo l'olandese ma anche l'emiliano Kimi Antonelli che grazie al terzo posto avrà il primo match ball mondiale già tra due settimane ad Austin in Texas. A completare il podio la Ferrari di Charlel Leclerc. Nella classifica iridata Antonelli precede il compagno di squadra alla Mercedes George Russell, oggi solo nono, e Lewis Hamilton con l'altra Rossa.

Gp Singapore, ordine d'arrivo

1 Max Verstappen Red Bull

2 Charles Leclerc Ferrari +7.335

3 Kimi Antonelli Mercedes +24.573

4 Lando Norris McLaren +40.506

5 Oscar Piastri McLaren +49.644

6 Lewis Hamilton Ferrari +53.188

7 Liam Lawson Racing Bulls +81.666

8 Nico Hulkenberg Audi +83.386

9 George Russell Mercedes +84.677

10 Isack Hadjar Red Bull Racing +90.862.

Gp Singapore, la classifica mondiale

Questa la classifica mondiale dopo il Gp di Singapore. Antonelli guida con 102 punti su George Russell e può diventare campione già ad Austin tra due settimane.

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 340

2 George Russell Mercedes 238

3 Lewis Hamilton Ferrari 229

4 Max Verstappen Red Bull 221

5 Charles Leclerc Ferrari 215

6 Lando Norris McLaren 201

7 Oscar Piastri McLaren 138

8 Isack Hadjar Red Bull 97

9 Liam Lawson Racing Bulls 75

10 Pierre Gasly Alpine 41.

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ga singapore formula 1 antonelli verstappen ferrari leclerc
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