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MotoGp, Marquez domina gara sprint in Ungheria davanti ad Acosta e Bezzecchi

Lo spagnolo resta in testa dal primo all'ultimo giro

Marc Marquez - IPA
Marc Marquez - IPA
06 giugno 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marc Marquez domina la gara sprint del Gp di Ungheria oggi, sabato 6 giugno, e conquista una vittoria mai messa in discussione. Scattato davanti a tutti, il campione del mondo in carica ha mantenuto il comando dal primo all’ultimo giro, imponendo il proprio ritmo e tagliando il traguardo davanti al connazionale Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi.

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Ai piedi del podio Raul Fernandez, seguito da Fermin Aldeguer e Jorge Martin. Giornata difficile per Francesco Bagnaia, soltanto nono al traguardo, mentre Fabio Di Giannantonio chiude in decima posizione.

Grazie al terzo posto, Bezzecchi consolida la leadership del Mondiale piloti: il vantaggio in classifica sale a 20 punti su Martin e a 46 su Di Giannantonio.

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Gp Ungheria gara sprint Ungheria Marc Marquez Marquez
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