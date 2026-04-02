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Gravina si scusa per la frase sugli sport dilettantistici: "Parole che non volevano essere offensive"

L'ex presidente della Figc dopo le dimissioni: "Rammaricato per l’interpretazione delle parole sulla differenza tra sport dilettantistici e professionistici"

Gravina si scusa per la frase sugli sport dilettantistici:
02 aprile 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
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Gabriele Gravina si dimette da presidente della Figc oggi, giovedì 2 febbraio. Nel comunicato diramato dalla Federazione, l'ex presidente si è anche scusato per la frase sugli sport dilettantistici, che ha portato alle risposte di tantissimi campioni dello sport azzurro: "Gravina - si legge nella nota - si è detto rammaricato per l’interpretazione delle sue parole sulla differenza tra sport dilettantistici e professionistici, che non volevano assolutamente essere offensive nei confronti di alcuna disciplina sportiva, bensì erano un riferimento alle differenti normative e regolamentazioni interne (ad esempio, la presenza nella governance di alcune Federazioni di Leghe con le relative autonomie) ed esterne (con espresso riferimento alla natura societaria dei Club professionistici calcistici che devono sottostare a una legislazione nazionale e internazionale diversa dai Club dilettantistici).

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Gravina Gabriele Gravina dimissioni Gravina Gravina frase sport dilettantistici
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