Presentato al tecnico catalano un progetto quadriennale
Pep Guardiola torna prepotentemente in corsa per la panchina dell'Italia. Il 55enne tecnico catalano, secondo quanto riporta Sky Sport, ha incontrato nello scorso fine settimana a Barcellona Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente il dt e l'advisor della nazionale azzurra.
I due hanno presentato il progetto Nazionale all'ex manager del Manchester City. Un piano non di due anni, ma di quattro: competere in Nations League in primis, poi formare un gruppo per l'Europeo del 2028 e quindi, finalmente, tornare a giocare un Mondiale. Una risposta non c'è ancora, e resta vivo anche il nome di Andrea Pirlo come la candidatura di Roberto Mancini.
Per Guardiola non sarebbe comunque un problema di ingaggio, ma un discorso generale, di attualità e di prospettiva del progetto, unito al tema del movimento del calcio italiano e delle riforme per far nascere una nuova Nazionale.