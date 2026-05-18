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Manchester City, Guardiola dice addio a fine stagione

Il manager catalano lascerà i citizens dopo 10 anni

Pep Guardiola - (Fotogramma)
Pep Guardiola - (Fotogramma)
18 maggio 2026 | 22.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pep Guardiola lascia il Manchester City alla fine della stagione 2025-2026. L'addio del 55enne manager catalano è anticipato dalla Bbc e dal Mail Online. Guardiola dirà addio ai citizens dopo 10 anni, con una stagione d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Guardiola ha conquistato 17 trofei con il City comprese 6 Premier League, una Champions, 3 FA Cup e 5 Coppe di Lega. Il nuovo manager del club, con ogni probabilità, sarà Enzo Maresca.

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Il divorzio, con ogni probabilità, si consumerà domenica 24 maggio dopo l'ultima giornata di campionato, con il match casalingo contro l'Aston Villa. Il City deve giocare ancora 2 partite e in teoria può soffiare il titolo al fotofinish all'Arsenal: i gunner comandano la classifica con 82 punti ma hanno solo un match a disposizione. La squadra di Guardiola è a quota 77, deve vincere entrambe le ultime partite e sperare in un flop dei londinesi.

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guardiola manchester city maresca manchester city
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