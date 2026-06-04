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Real Madrid, Riquelme sfida Perez annunciando... Haaland. Il City si infuria

Il candidato alla presidenza del club spagnolo ha comunicato che intende acquistare l'attaccante norvegese in caso di elezione

Erling Haaland e l'annuncio di Riquelme - Ipa/Fotogramma e X
Erling Haaland e l'annuncio di Riquelme - Ipa/Fotogramma e X
04 giugno 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Erling Haaland diventa un caso di calciomercato. L'attaccante del Manchester City si è preso tutto d'un tratto le prime pagine dopo che il candidato alla presidenza del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha annunciato che, in caso di elezione, avrebbe acquistato proprio il centravanti norvegese, provocando l'ira del club inglese.

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In casa Real Madrid è infatti tempo di campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali, che vedono l'uomo d'affari spagnolo sfidare l'attuale numero 1 del club Florentino Perez. Come sempre succede dalle parti del Bernabeu, lo scontro, più che dialettico, si svolge a suon di annunci e propositi di mercato. L'ultimo però ha fatto parecchio rumore. Ospite a Chiringuito Tv, Riquelme ha mostrato la maglia del prossimo nuovo acquisto del Real in caso di vittoria elettorale. Il conduttore ha quindi svelato la camiseta con il nome di Haaland e il numero 9.

Riquelme ha inoltre aggiunto che ha firmato un impegno legale ad acquistare, oltre a Rodri, anche il centravanti norvegese, pagando la clausola rescissoria che sarebbe presente nel suo contratto con il Manchester City. Immediata la reazione, furiosa, del club inglese: "Le notizie arrivate dalla Spagna sul futuro di Erling Haaland non sono vere", hanno fatto sapere i Citizen sui propri canali ufficiali, "non c’è alcuna possibilità che questo trasferimento accada e non esiste nessuna clausola rescissoria all'interno del contratto che lo consenta. Valutiamo azioni legali per l’utilizzo dell’immagine del nostro giocatore in questo contesto".

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haaland real madrid real madrid manchester city manchester city calciomercato
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