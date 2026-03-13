circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, Hamilton 'spia' la Mercedes a Shanghai - Diretta

Il pilota inglese ha osservato da vicino la monoposto di Russell e Antonelli

Hamilton e la Mercedes - X
Hamilton e la Mercedes - X
13 marzo 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lewis Hamilton 'spia' la Mercedes. Prima del via delle qualifiche della gara Sprint del Gran Premio della Cina di Formula 1, andate in scena nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì 13 marzo, il pilota della Ferrari si è soffermato a studiare la macchina della scuderia tedesca, assoluta dominatrice di questa prima parte di stagione.

Hamilton è stato così 'beccato', a pochi minuti dal via delle qualifiche, a sbirciare da vicino la monoposto della Mercedes. Il tedesco si è accovacciato, ha girato intorno alla macchina e ha osservato da vicino il lavoro dei meccanici della sua ex scuderia.

Le qualifiche si sono chiuse come da pronostico, con la pole position dei due piloti Mercedes: prima posizione per George Russell e secondo per Andrea Kimi Antonelli. Hamilton ha chiuso con il quarto miglior tempo, preceduto dalla McLaren di Lando Norris e distanziando il compagno di squadra Charles Leclerc, soltanto ottavo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
hamilton hamilton spia mercedes hamilton mercedes ferrari gp cina formula 1
Vedi anche
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza