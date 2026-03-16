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Hamilton, nostalgia Mercedes? Lewis torna dalla Cina con... Toto Wolff

Il pilota della Ferrari è rientrato in aereo insieme al team principal della sua ex scuderia

Lewis Hamilton e la foto in aereo - Ipa/Fotogramma e X
Lewis Hamilton e la foto in aereo - Ipa/Fotogramma e X
16 marzo 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nostalgia Mercedes per Lewis Hamilton? Il pilota della Ferrari ha festeggiato il terzo posto nel Gran Premio della Cina, conquistando così il suo primo podio con la Rossa davanti al compagno di squadra Charles Leclerc e dietro le Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e George Russell, leader del Mondiale.

Per rientrare a casa dalla trasferta asiatica, Hamilton ha accolto l'invito del suo ex team principal, Toto Wolff, come ospite dell'aereo Mercedes. Il pilota britannico, sette volte campione del mondo di cui sei titoli proprio con la scuderia tedesca, è stato quindi immortalato in una foto che lo ritrae sorridente insieme a Toto Wolff, George Russell e Valtteri Bottas, suo ex compagno in Mercedes oggi in Cadillac.

A pubblicare lo scatto sui propri profili social è stato lo stesso Bottas: "Grazie per il passaggio a casa Toto", ha scritto il pilota finlandese, allegando un emoticon sorridente.

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hamilton hamilton ferrari hamilton mercedes hamilton gp cina gp cina
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