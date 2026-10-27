Dopo il trionfo a Londra, l’attaccante del Bayern ha festeggiato in un esclusivo locale di Soho con amici e familiari. A dividere il web sono le bottiglie accompagnate da fontane scintillanti, immagini che richiamano la tragedia di Capodanno in Svizzera.

Una notte da ricordare, destinata a entrare nella storia del calcio inglese. Ma anche immagini che, a poche ore dalla celebrazione, possono alimentare un dibattito ben diverso da quello sportivo. Harry Kane ha festeggiato la conquista del Pallone d’Oro 2026 in un locale esclusivo di Londra, circondato da familiari, amici e alcuni compagni di squadra. A far discutere sui social sono soprattutto le bottiglie accompagnate da scintille luminose, una consuetudine della movida che oggi richiama inevitabilmente il dramma di Crans-Montana.

L’attaccante del Bayern Monaco ha conquistato il più prestigioso riconoscimento individuale del calcio maschile nella cerimonia andata in scena al London Palladium. Un successo storico: Kane è diventato il primo inglese a vincere il premio 25 anni dopo Michael Owen, che lo aveva conquistato nel 2001. Un traguardo arrivato al termine di una stagione straordinaria, impreziosita da 73 gol complessivi. Dopo la premiazione, il centravanti ha proseguito i festeggiamenti al Cirque Le Soir, nel quartiere londinese di Soho. Con lui c'erano la moglie Kate, il fratello Charlie e diversi amici, tra cui gli ex compagni del Tottenham Eric Dier, Ben Davies e Matt Doherty.

Harry Kane went straight to the club to celebrate his Ballon d’Or win… see the bottles they brought out for him 😂🔥 https://t.co/qGCMseCXNB — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) October 27, 2026

Le bottiglie scintillanti e la reazione della rete

A catturare l'attenzione non è stata soltanto la festa per il riconoscimento, ma soprattutto la scenografia utilizzata per servire le bottiglie. Nei video della serata si vedono scintille luminose accompagnare l'arrivo delle bevande, mentre Kane e gli altri invitati celebrano la vittoria. Una modalità di servizio diffusa in numerosi locali notturni, utilizzata per rendere più spettacolare la consegna di champagne e altre bottiglie ai tavoli. Un rituale pensato per creare atmosfera e diventato negli anni parte dell'immaginario della movida di lusso. Queste immagini, però, arrivano in un momento particolare. Dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, le fontane scintillanti applicate alle bottiglie sono diventate oggetto di un acceso dibattito pubblico. Sui social si è discusso dell'opportunità di continuare a utilizzare effetti pirotecnici per accompagnare le feste, anche quando vengono impiegati con finalità puramente scenografiche.