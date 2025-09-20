circle x black
Hellas Verona-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I bianconeri volano in trasferta al Bentegodi per la quarta giornata di Serie A

Dusan Vlahovic - Ipa/Fotogramma
20 settembre 2025 | 07.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juventus scende in campo in Serie A. La squadra bianconera sfida oggi, sabato 20 settembre, l'Hellas Verona in trasferta allo stadio Bentegodi nella quarta giornata del campionato italiano. Gli uomini di Tudor, che arrivano al match da capolisti con tre vittorie in altrettante partite, sono reduci dalla clamorosa rimonta nel primo turno di Champions League contro il Borussia Dortmund, quando all'Allianz Stadium riuscirono a segnare due gol nel recupero per fissare il risultato sul 4-4 finale. Il Verona invece, nell'ultima giornata di Serie A, ha pareggiato 0-0 in casa contro la Cremonese.

Hellas Verona-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Hellas Verona e Juventus è in programma oggi, sabato 20 settembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Ebosse; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Openda, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

Hellas Verona-Juventus, dove vederla in tv

Hellas Verona-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

