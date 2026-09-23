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Holm: "Arrivato alla Juve mi sono infortunato subito, così ho perso il contratto"

L'esterno svedese racconta il rammarico per l'avventura a Torino: "Un momento difficile, ma capisco la scelta del club".

Emil Holm - Ipa/Fotogramma
Emil Holm - Ipa/Fotogramma
23 settembre 2026 | 16.57
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Un’occasione d’oro sfumata sul più bello a causa di un infortunio arrivato nel momento peggiore. Emil Holm, terzino attualmente in forza al Bologna, è tornato a parlare del suo recente passato alla Juventus direttamente dal ritiro della Nazionale svedese. Ai microfoni di Fotbollskanalen, il classe 2000 ha ripercorso i mesi vissuti a Torino, segnati da un problema fisico arrivato nel momento meno opportuno e rivelatosi poi decisivo per il suo futuro professionale.

"L'infortunio non è arrivato nel migliore dei momenti. Ho perso i Mondiali e il contratto con la Juve, quindi è stato difficile", ha confessato Holm senza nascondere l'amarezza per come si sono sviluppate le cose. L'impatto con l'ambiente bianconero è stato condizionato fin dalle prime battute dai guai fisici: "È stata una combinazione di fattori. Sono arrivato alla Juventus e mi sono infortunato dopo due settimane. Avere un giocatore infortunato di continuo non è certo quello che un club desidera. Capisco la loro scelta ma è stato triste".

Nonostante la delusione per la parentesi torinese volta al termine, il terzino riconosce la logica dietro le decisioni della società, trasformando il rammarico in nuova energia per il presente in maglia rossoblù: "È chiaro che ti viene voglia di fare di più, ti dà motivazione, ma mi trovo molto bene a Bologna". La priorità ora è ritrovare la continuità smarrita: "La cosa più importante è potermi allenare, sentirmi bene e svegliarmi senza dolore. È su questo che mi sto concentrando".

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