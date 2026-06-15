circle x black
Cerca nel sito
 

Compleanno Trump, anche Ibrahimovic e Cardinale ospiti dell'evento Ufc. I tifosi del Milan 'attaccano'

Il numero uno del fondo RedBird e l'ex attaccante, oggi senior advisor della proprietà, erano tra gli invitati del grande evento alla Casa Bianca

Ibrahimovic e Cardinale - frame Dazn
Ibrahimovic e Cardinale - frame Dazn
15 giugno 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anche i rappresentanti del Milan erano presenti al super evento Ufc organizzato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca per il suo 80esimo compleanno. In attesa di novità sul fronte societario rossonero, il patron Gerry Cardinale e il suo braccio destro Zlatan Ibrahimovic, grande appasiosnato di arti marziali, hanno preso parte alle celebrazioni per il compleanno di Trump, come mostrato da tante immagini diffuse dalle tv americane.

CTA

Ibra e Cardinale al compleanno di Trump

I due dirigenti erano in prima fila per assistere a Ufc Freedom 250, organizzato nella gabbia alta 28 metri nel giardino della Casa Bianca, e i tifosi del Milan non l'hanno presa benissimo. Con il club rossonero ancora senza allenatore e dirigenti chiave in vista della prossima stagione, dopo il fallimento dell'annata di Allegri, tanti sostenitori del Diavolo hanno commentato in maniera negativa la presenza - in un evento mondano - del numero uno di Redbird (e azionista di Paramount, il gruppo che negli Usa detiene i diritti tv della Ufc) e del senior advisor del club. In questi giorni Ibra è anche commentatore dei Mondiali per Fox e, tra l'altro, è stato criticato per non essere andato a vedere la prima partite della Svezia nel torneo (vinta 5-1 contro la Tunisia).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milan Donald Trump Gerry Cardinale Zlatan Ibrahimovic
Vedi anche
News to go
Maturità, prima prova scritta il 18 giugno
Erri De Luca: "Polemiche su Eskhol Nevo? Non si boicottano gli scrittori, si boicottano i governi"
News to go
Medico a Roma paziente a Pechino, eseguito con successo intervento in telechirurgia robotica
Mazzi: "Stagione turistica si preannuncia buona"
Editoria, Tajani: "Garantire sempre libertà espressione e di pensiero"
Conte: "Meloni ha trovato stabilità grazie a poteri forti"
News to go
Intelligenza artificiale si prende internet, genera più traffico dell'uomo
Taormina Film Festival, l'edizione 72 si chiude con Michele Placido e Franco Nero: videoselfie dall'inviata
Russell Crowe cita Ultimo nel discorso per il premio alla Carriera al Taormina Film Festival - Video
Ex Ilva, Urso: "Sequestro altoforno anomalia, già oltre 2 mld danni"
Lollobrigida: "Vannacci? Si è tirato lui fuori da centrodestra" - Video
Legge elettorale, Decaro: "Sì a preferenze, importanti per cittadini"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza