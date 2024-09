Il sindaco di Sesto Pusteria: "Orgoglioso per concittadino Sinner, campione di umanità"

"Sono pieno di orgoglio. Avere un concittadino come Jannik è veramente una gioia e una felicità enorme. Sappiamo ben che ha passato tempi anche difficili, in ogni senso, e per questo mi permetto di dire che ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo campione. Non solo del tennis, il suo sport, ma anche di vita, di umiltà e di umanità". Lo dice all'Adnkronos Thomas Summerer, sindaco di Sesto Pusteria, il paese di Sinner.

Per festeggiare il trionfo agli Us Open di New York, dice, "bisognerà parlare sempre anche coi suoi coi familiari, col suo management e poi decidiamo assieme come e che cosa organizzare - spiega - ma soprattutto in quale periodo. Non è più molto facile avere qui a Sesto Jannik; ormai è una persona nota in tutto il mondo. Noi lo aspettiamo sempre a braccia aperte". (di Silvia Mancinelli)