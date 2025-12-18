circle x black
In edicola da domani "40 anni di Lazialità"

In edicola da domani
18 dicembre 2025 | 09.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La storia di una rivista nata per raccontare con amore le grandi emozioni della Lazio. Un “museo” su carta per celebrare uno storico traguardo. Esce in edicola, dal 19 dicembre, “40 Lazialità“, un libro unico da collezione, ricco di immagini, parole e ricordi, pensato per rivivere insieme emozioni e storie che ci uniscono da generazioni". Lo scrive la fanzine biancoceleste sul suo sito. "Lazialità celebra infatti i suoi primi 40 anni di vita con un volume speciale, un fiume di copertine che scorre nel tempo, portando con sé la memoria e l’anima biancoceleste".

40 anni di Lazialità Lazio Lazialità
