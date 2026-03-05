circle x black
Cerca nel sito
 

Indian Wells, Berrettini ok all'esordio: Mannarino battuto in rimonta in 3 set

“Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all'ultimo punto", ha detto l'azzurro alla fine della partita segnata dai crampi e dalla fatica

Indian Wells, Berrettini ok all'esordio: Mannarino battuto in rimonta in 3 set
05 marzo 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio vincente anche tra crampi e fatica per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, n.66 Atp, ha battuto in rimonta per 4-6 7-5 7-5, dopo oltre due ore e tre quarti di gioco, il francese Adrian Mannarino, n.48 del ranking. “Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all'ultimo punto - ha detto Berrettini a fine partita -. All'inizio del terzo set, ho iniziato a sentire un po' di crampi. Da principio ero un po' sorpreso, ma poi mi sono ricordato che fino a tre giorni fa ero influenzato, quindi mi sono detto: ‘Ok, è normale’. Ho cercato di adattarmi alla situazione. Non avevo iniziato bene la partita, lui invece sì, ma sono riuscito a farla girare. Ieri avevo giocato l’esibizione sul Campo 2 che è piuttosto diverso dal Centrale. In questo torneo poi le condizioni cambiano tantissimo tra il giorno e la sera: una volta tramontato il sole sono riuscito a vedere anche un po’ meglio. Sono contento perché sono riuscito a trovare la maniera di lottare: ho servito bene ed ho colpito bene la palla. Sono un po’ stanco ma soddisfatto: ho messo in campo davvero tutto quello che avevo”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tennis Masters 1000 ATP Indian Wells Indian Wells berrettini berrettini oggi berrettini Indian Wells berrettini mannarino
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza