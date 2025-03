Sorride l'Italia al Masters 1000 di Indian Wells. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego hanno fatto il loro esordio nel tabellone di doppio battendo, ai sedicesimi di finale la coppia formata dal croato Nikola Mektic e il neozelandese Michael Venus. I due azzurri si sono imposti in due set abbastanza agilmente con il punteggio di 6-4, 6-3. Al prossimo turno Berrettini e Sonego affronteranno gli statunitensi Ryan Seggerman e Patrik Trhac.

Avanti anche Jasmine Paolini, che vince nel singolare il match valido per il secondo turno del tabellone Wta contro la rumena Jacqueline Cristian. La tennista azzurra ha trionfato in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 e ora agli ottavi sfiderà la russa Ljudmila Samsonova.

Sconfitta invece per Lucia Bronzetti, battuta da Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, in due set con un netto 6-1, 6-2. Perde anche Matteo Arnaldi, che dopo la bella vittoria con Rublev viene eliminato dall'americano Brandon Nakashima in due set 6-2, 6-4. Tutto facile invece per Carlos Alcaraz, campione in carica, che ha battuto il canadese Denis Shapovalov 6-2, 6-4 e ora sfiderà Grigor Dimitrov agli ottavi.