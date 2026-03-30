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Roma, infortunio Wesley: c'è lesione. Quando torna in campo

L'esterno brasiliano si è fermato durante l'amichevole con la Francia

Wesley - Ipa/Fotogramma
Wesley - Ipa/Fotogramma
30 marzo 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cattive notizie per la Roma: l'infortunio rimediato da Wesley con il Brasile lo costringerà a stare oltre un mese ai box. Oggi, lunedì 30 marzo, l'esterno giallorosso è stato sottoposto a una risonanza magnetica e un'ecografia che hanno confermato "la lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro". Brutta tegola quindi per Gasperini, che perde uno dei suoi titolari in un momento cruciale della stagione.

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Wesley, durante la sosta per le Nazionali, aveva infatti riportato un problema muscolare durante l'amichevole contro la Francia, persa dai verdeoro per 2-1, che lo aveva costretto a lasciare il ritiro del Brasile, saltando così la seconda amichevole contro la Croazia, e a fare immediato rientro a Trigoria. La Nazionale aveva quindi rilasciato un primo bollettino medico comunicando che l'esterno della Roma aveva accusato un dolore alla parte posteriore della coscia destra ed è stato sottoposto a esami di diagnostica per immagini che hanno confermato una lesione muscolare".

Ma quando torna in campo Wesley e quante partite salta? La lesione riportata dall'esterno brasiliano lo costringerà a rimanere fuori per almeno quattro settimane. Il calciatore giallorosso salterà quindi il match della ripresa del campionato, quando la Roma volerà a Milano per sfidare l'Inter il prossimo 5 aprile, così come le successive sfide casalinghe di Serie A contro Pisa e Atalanta. Wesley sarà out anche per la trasferta di Bologna, in programma il 25 aprile, e per il match dell'Olimpico contro la Fiorentina del 3 maggio. Obiettivo di Gasperini è riuscire a convocarlo per la trasferta del Tardini contro il Parma, fissata per il weekend del 10 maggio.

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