Cattive notizie per la Roma: l'infortunio rimediato da Wesley con il Brasile lo costringerà a stare oltre un mese ai box. Oggi, lunedì 30 marzo, l'esterno giallorosso è stato sottoposto a una risonanza magnetica e un'ecografia che hanno confermato "la lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro". Brutta tegola quindi per Gasperini, che perde uno dei suoi titolari in un momento cruciale della stagione.

Wesley, durante la sosta per le Nazionali, aveva infatti riportato un problema muscolare durante l'amichevole contro la Francia, persa dai verdeoro per 2-1, che lo aveva costretto a lasciare il ritiro del Brasile, saltando così la seconda amichevole contro la Croazia, e a fare immediato rientro a Trigoria. La Nazionale aveva quindi rilasciato un primo bollettino medico comunicando che l'esterno della Roma aveva accusato un dolore alla parte posteriore della coscia destra ed è stato sottoposto a esami di diagnostica per immagini che hanno confermato una lesione muscolare".

Ma quando torna in campo Wesley e quante partite salta? La lesione riportata dall'esterno brasiliano lo costringerà a rimanere fuori per almeno quattro settimane. Il calciatore giallorosso salterà quindi il match della ripresa del campionato, quando la Roma volerà a Milano per sfidare l'Inter il prossimo 5 aprile, così come le successive sfide casalinghe di Serie A contro Pisa e Atalanta. Wesley sarà out anche per la trasferta di Bologna, in programma il 25 aprile, e per il match dell'Olimpico contro la Fiorentina del 3 maggio. Obiettivo di Gasperini è riuscire a convocarlo per la trasferta del Tardini contro il Parma, fissata per il weekend del 10 maggio.