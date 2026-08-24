Infortunio per Kenan Yildiz. Oggi, lunedì 24 agosto, è arrivata una brutta notizia per la Juventus, con l'attaccante turco che ha riportato un problema fisico dopo la trasferta di Frosinone, valida per la prima giornata di Serie A e vinta dai bianconeri per 1-0. Il giocatore si è sottoposto ad accertamenti al piede sinistro con esito preoccupante: Yildiz rischia un lungo stop.

Secondo quanto emerso dal JMedical infatti, il giocatore potrebbe essere costretto a diversi mesi di stop, con i tempi di recupero che si dovrebbero stimare in 2-3 mesi. Il club sta valutando il percorso migliore per il suo recupero, non escludendo l'opzione operazione per provare ad accelerare il rientro.

Intanto si riapre il fronte mercato, con la dirigenza bianconera che potrebbe decidere di tornare a fare acquisti nel reparto offensivo, dopo aver accolto Kolo Muani e Alajbegovic, per ovviare al ko di Yildiz. Un'altra opzione può essere il rilancio di Nico Gonzalez, tornato dal prestito all'Atletico Madrid e finora considerato in uscita.