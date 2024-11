Lorenzo Insigne chiama, chissà se Antonio Conte risponderà. L'ex capitano del Napoli, che attualmente gioca in Mls con la maglia del Toronto, è tornato a parlare, questa volta a Radio Kiss Kiss, del suo amore per la maglia azzurra, ammettendo di seguire sempre, seppur a distanza, quella che è la sua squadra del cuore: "Sogno che la città possa festeggiare un altro scudetto. Sarebbe fantastico se succedesse ciò che abbiamo vissuto due anni fa. A Toronto mi trovo molto bene. Lo sport si vive senza pressione, specialmente il calcio che non è seguitissimo".

Poi Insigne ha parlato del nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, che dopo un anno di buio è riuscito a risollevare la squadra fino a portarla in cima alla classifica di Serie A: "Fa bene a dare serenità visto la passione che noi tifosi abbiamo. Dal Nord vogliono metterci pressione, ma il mister sa lavorare benissimo e tirare fuori il meglio dai calciatori“. E Insigne ha ammesso anche che non gli dispiacerebbe tornare: “Se Conte mi chiamasse mi farei trovare già a Castelvolturno. Non si può dire di no a Napoli“.