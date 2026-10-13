circle x black
Cerca nel sito
 

Champions League, oggi Inter-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla

I nerazzurri ospitano la squadra belga nella seconda giornata della fase campionato

Lautaro Martinez - IPA
Lautaro Martinez - IPA
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 09.57
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 13 ottobre, i nerazzurri ospitano il Bruges a San Siro nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Chivu, prima in classifica in Serie A insieme alla Lazio, ha perso 2-1 all'esordio in coppa contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Anche la squadra belga ha perso al debutto europeo, in casa contro l'Aston Villa (2-3). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Inter-Bruges, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Bruges, in campo alle 21:

Inter (3-5-2) J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, L. Martinez, Thuram. All. Chivu

Bruges (4-2-3-1) Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Leko

Inter-Bruges, dove vederla

La partita di Champions League tra Inter e Bruges sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Inter Bruges Champions League Inter Bruges
Vedi anche
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Ai, monsignor Paglia: "La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo"
Barrese (Intesa Sanpaolo): "Credito e innovazione per accelerare crescita imprese"
Biffi (Assolombarda): "Siamo all'alba di un passaggio fondamentale nella rivoluzione tecnologica"
Luppi (Assolombarda): "Innovazione chiave di volta per aumento produttività" - Video
Chiarini (Assolombarda): "Investire sui giovani per accelerare l'innovazione Ai" - Video
Santoni (Assolombarda): "Innovazione, Ai e formazione per crescita e futuro giovani" - Video
Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "AI deve essere governata dall'intelligenza umana" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza