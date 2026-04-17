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Inter-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I nerazzurri ospitano i sardi nella 33esima giornata di Serie A

Marcus Thuram - Ipa/Fotogramma
Marcus Thuram - Ipa/Fotogramma
17 aprile 2026 | 08.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Inter. Oggi, venerdì 16 aprile, i nerazzurri sfidano il Cagliari - in diretta tv e streaming - nell'anticipo della 33esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu è reduce dal successo contro il Como, battuto al Sinigaglia con un pirotecnico 4-3, mentre i sardi hanno battuto la Cremonese 1-0 in casa conquistando fondamentali punti salvezza.

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Inter-Cagliari, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Cagliari è in programma oggi, venerdì 16 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Palestra, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano; S. Esposito, Deiola, Folorunsho; Borrelli. All. Pisacane

Inter-Cagliari, dove vederla in tv

Inter-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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