Champions, le avversarie dell'Inter: dal Liverpool all'Arsenal, il percorso dei nerazzurri

Diverse le supersfide per i nerazzurri, che se la vedranno anche con i Reds

28 agosto 2025 | 18.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter conosce il suo destino per la fase campionato di Champions League. Il sorteggio di oggi, giovedì 28 agosto, a Montecarlo ha chiarito quale sarà il percorso dei nerazzurri nella massima competizione calcistica europea per club. Tra le avversarie della squadra di Cristian Chivu, spiccano Liverpool e Arsenal, ma anche Ajax, Borussia Dortmund e Atletico Madrid.

Inter, le avversarie in Champions League

Ecco le avversarie dell'Inter in Champions League: i nerazzurri se la vedranno con Liverpool (in casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (in casa), Atletico Madrid (fuori), Ajax (fuori), Slavia Praga (in casa), Almaty (in casa) e Union St. Gilloise (fuori).

