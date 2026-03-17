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Inter, Chivu squalificato per una giornata dopo le proteste contro l'Atalanta

Il tecnico nerazzurro non andrà in panchina nella prossima sfida contro la Fiorentina. Stop di un turno anche per Sarri dopo Lazio-Milan

Cristian Chivu - Fotogramma/IPA
Cristian Chivu - Fotogramma/IPA
17 marzo 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cristian Chivu squalificato per una giornata dopo il caos nel finale di Inter-Atalanta di Serie A, sabato 14 marzo. E' una delle decisioni del giudice sportivo della massima serie dopo la conclusione della 29esima giornata di campionato. Il tecnico dell'Inter sconta così la doppia ammonizione (per proteste) nel finale di partita di San Siro contro i bergamaschi, dopo il gol del pari di Nikola Krstovic. Chivu non sarà così in panchina per la prossima partita contro la fiorentina, domenica 22 marzo alle 20:45.

Tra i tecnici, squalificato anche l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri per aver "criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale" sul finale di Lazio-Milan. L'allenatore toscano non sarà in panchina nella sfida tra i capitolini e il Bologna di domenica 22 marzo alle 15.

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Inter Chivu Cristian Chivu squalifica Chivu
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