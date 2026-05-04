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Inter, quanto vale lo scudetto? L'incasso dei nerazzurri con il tricolore

Il trionfo in campionato arricchisce anche le casse del club

La festa nerazzurra per il 21esimo scudetto - Fotogramma/IPA
La festa nerazzurra per il 21esimo scudetto - Fotogramma/IPA
04 maggio 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Inter si gode lo scudetto e dopo il 2-0 contro il Parma di ieri, domenica 3 maggio, continua a festeggiare. I nerazzurri chiudono una stagione da incorniciare portando a casa il tricolore con tre giornate d'anticipo e ora puntano l'attenzione sulla finale di Coppa Italia contro la Lazio, mercoledì 13 maggio. Intanto, la società può però iniziare a pianificare la prossima stagione con la certezza dei premi legati al titolo. Ma quanto vale lo scudetto? Ecco quanto incassano i nerazzurri con questo trionfo.

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Inter, quanto vale lo scudetto

Lo scudetto in sé vale direttamente circa 20 milioni di euro. Una cifra che va però inquadrata in un contesto più ampio. Chi vince il campionato italiano non incassa solo questi, ma il titolo porta a un incasso totale di oltre 100 milioni tra diritti tv, accesso alla Champions (che da solo vale oltre 50 milioni di minimo garantito) e sponsorizzazioni varie.

Da citare ci sono i diritti televisivi, distribuiti attraverso criteri stabiliti dalla legge Melandri-Lotti. Come funziona? Il 50% dei fondi disponibili (circa 900 milioni netti) viene diviso in parti uguali tra i 20 club, senza considerare i risultati della stagione sportiva. Il 28% è invece assegnato in base ai risultati (ripartito tra il piazzamento dell'ultimo campionato,15%, i risultati degli ultimi cinque anni, 10%, e la storia sportiva del club, 3%). Il restante 22% riguarda poi il 'radicamento sociale'. Come si calcola questo elemento? Facendo riferimento all'audience tv e al numero di spettatori allo stadio. Insomma, dei 900 milioni disponibili, dunque, all'Inter spettano così circa 20 milioni per questa voce. Poco più di secondi (circa 13 milioni) e terzi (circa 11 milioni) classificati.

Il valore del tricolore

Per l'Inter, lo scudetto sarà un valore aggiunto anche in termini di sponsor verso la prossima stagione sportiva, visto che tanti contratti di sponsorizzazione prevedono premi variabili in base ai traguardi raggiunti. Sempre restando ai nerazzurri, nella stagione 2023-24, quella del titolo vinto con Simone Inzaghi, gli introiti per questa voce avevano toccato i 71 milioni (circa 18 milioni in più rispetto alla stagione precedente).

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