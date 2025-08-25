circle x black
La squadra di Chivu esordisce nella nuova stagione ospitando quella di Baroni

Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
25 agosto 2025 | 20.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo nella Serie A 2025/26. Oggi, lunedì 25 agosto, i nerazzurri affrontano il Torino a San Siro nella prima giornata di campionato - in diretta tv e streaming. Grande attesa per le novità in panchina, da una parte e dall'altra: i vicecampioni d'Europa, battuti in finale nell'ultima edizione di Champions League dal Paris Saint-Germain, con Cristian Chivu dopo l'addio di Simone Inzaghi, i granata con Marco Baroni dopo la separazione con Paolo Vanoli.

L'Inter è stata protagonista di un precampionato con alti e bassi, condizionato da una preparazione partita in ritardo a causa degli impegni nel Mondiale per Club, in cui i nerazzurri sono stati eliminati agli ottavi di finale dai brasiliani del Fluminense, e da un mercato iniziato a rilento e che negli ultimi giorni ha regalato a Chivu Andy Diouf, centrocampista francese arrivato dal Lens.

Nella seconda giornata di Serie A, in programma il weekend del 31 agosto, l'Inter sarà impegnata ancora una volta in casa contro l'Udinese, mentre il Torino ospiterà la Fiorentina.

