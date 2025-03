Torna in campo l'Inter. Dopo la pausa per le Nazionali, oggi, domenica 30 marzo, i nerazzurri ospitano l'Udinese a San Siro nella 30esima giornata di Serie A. Inzaghi vuole allungare al primo posto in classifica, con il Napoli che rincorre al momento a -3, mentre i friulani cercano continuità per migliorare ancora la propria stagione.

Inter-Udinese, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Udinese è in programma oggi, domenica 30 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. All. Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic

Inter-Udinese, dove vederla in tv

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma Dazn.