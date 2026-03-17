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Iran ai Mondiali? Trattativa con la Fifa per spostare le partite in Messico

Il presidente della Federazione calcistica iraniana ha spiegato la questione in un comunicato diffuso sui social

Il presidente americano Donald trump e il numero uno della Fifa Gianni Infantino - Fotogramma/IPA
Il presidente americano Donald trump e il numero uno della Fifa Gianni Infantino - Fotogramma/IPA
17 marzo 2026 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America". Con queste parole, in un comunicato diffuso su X, il presidente della federazione calcistica iraniana Mehdi Taj ha spiegato la posizione della nazionale di calcio iraniana per i prossimi Mondiali diffusi tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Iran chiede spostamento partite Mondiali in Messico

Il presidente ha poi aperto a una possibile soluzione per vedere la partecipazione dell'Iran alla Coppa del Mondo, nonostante la guerra in corso in Medio Oriente: "Stiamo attualmente negoziando con la Fifa affinché le partite dell'Iran ai Mondiali si svolgano in Messico".

Le presa di posizione della Federazione arriva qualche giorno dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva toccato il tema in questi termini: "L'Iran è benvenuto al Mondiale ma non sarebbe appropriato che giochi in America per la sicurezza della delegazione".

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Donald Trump Fifa Iran Mondiali Iran Iran Mondiali Messico
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