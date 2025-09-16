circle x black
Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

Gli azzurri scendono in campo nella seconda giornata del girone F

Simone Giannelli - Ipa/Fotogramma
Simone Giannelli - Ipa/Fotogramma
16 settembre 2025 | 06.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia scende in campo ai Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, martedì 16 settembre, l'Italvolley del ct Ferdinando De Giorgi affronta il Belgio - in diretta tv, in chiaro, e streaming - nella seconda giornata della manifestazione. Nelle Filippine, gli azzurri hanno già battuto all'esordio l'Algeria con un netto 3-0, risultato che li ha proiettati al primo posto del gruppo F a 3 punti e a pari merito proprio con il Belgio. L'Italia arriva al torneo da campione in carica e dovrà difendere il titolo vinto nel 2022.

Italia-Belgio, orario e dove vederla in tv

Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo inizierà oggi alle 15.30. Le partite del torneo maschile sono trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming su Rai Play, gratis, sulla piattaforma di Dazn e su Vbtv.

