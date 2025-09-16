circle x black
Italia-Cina in Billie Jean King Cup: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Le azzurre di Paolini ed Errani arrivano al torneo da campionesse in carica

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
16 settembre 2025 | 09.36
Redazione Adnkronos
L'Italia esordisce nella Billie Jean King Cup 2025 di tennis. La Nazionale azzurra, capitanata da Tathiana Garbin, scende in campo oggi, martedì 16 settembre, contro le padrone di casa della Cina nei quarti di finale del torneo per nazionali femminili a cui arriva da campionesse in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Jasmine Paolini e Sara Errani guidano la spedizione italiana a Shenzhen.

Italia-Cina, orario e precedenti

La sfida tra l'Italia e la Cina è in programma oggi, martedì 16 settembre, alle ore 11. Le due Nazionali si sono affrontate in un solo precedente, risalente alla Billie Jean King Cup nel 2007, quando le azzurre si sono imposte con un netto 5-0 nei quarti di finale.

Italia-Cina, dove vederla in tv

Italia-Cina sarà trasmessa, come tutte le partite delle azzurre in Billie Jean King Cup, in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su SuperTennis. La partita si potrà seguire anche in streaming su SuperTenniX.

