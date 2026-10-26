Non ci sarà Matteo Berrettini nella squadra dell'Italia per le fasi finali della Coppa Davis. Il tennista romano non è stato convocato dal Capitano Filippo Volandri per la corsa al quarto titolo consecutivo degli azzurri. Bologna è pronta, infatti, ad ospitare nuovamente la fase finale della Davis Cup alla ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere, dal 24 al 29 novembre. In vista dell’evento, il Capitano del Team Italia ha diramato oggi le convocazioni ufficiali del quintetto azzurro che andrà a caccia del quarto titolo mondiale consecutivo, il quinto della sua storia. Il capitano ha convocato: Flavio Cobolli (n.6 ranking ATP di singolare); Luciano Darderi (n.23 ranking ATP di singolare); Lorenzo Musetti (n.26 ranking ATP di singolare); Andrea Vavassori (n.7 ranking ATP di doppio); Simone Bolelli (n.10 ranking ATP di doppio). Il sorteggio, effettuato lo scorso 22 settembre a Palazzo Pepoli dal Direttore del Torneo, Feliciano Lopez, con il Referee Riccardo Ragazzini, ha definito gli accoppiamenti dei quarti di finale: l’Italia esordirà mercoledì 25 novembre alle ore 16:00 contro la Corea del Sud.

"Queste convocazioni sono come di consueto elaborate tenendo conto delle posizioni della classifica attuale. Saranno determinanti per me le prossime settimane che ci separano della nuova avventura della Davis. Con tutto il mio staff lavoreremo per approfondire le condizioni di ciascun giocatore al fine di definirne la disponibilità, per poter arrivare a schierare la migliore formazione possibile. Sappiamo di avere una squadra molto forte, perché può contare su un’ampia rosa di giocatori, composta oltre a questi anche da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego assoluti protagonisti delle scorse edizioni. Ci aspettiamo di essere sostenuti come sempre dal nostro grande pubblico il cui entusiasmo ha permesso alla nostra nazionale di aprire un ciclo di vittorie straordinario. Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a Jannik perché possa rimettersi al meglio e tornare presto con noi", ha spiegato Volandri.