Il commissario tecnico della Francia apre alla possibilità di un grande ritorno: "L’Italia mi ha dato la tattica, con Lippi facevamo 30 minuti al giorno di tattica..."
"Allenare un giorno la Juventus? Sì, non si sa mai. Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, bisogna insistere sempre". Zinedine Zidane è sincero e sorprende. Il commissario tecnico della Francia ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Italia in Nations League, e non ha chiuso le porte a un ritorno in bianconero per il futuro.
"Io all'inizio - ha detto il ct della Francia - non giocavo bene, i tifosi e la stampa non mi amavano e ho sofferto un po', ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve e io gli devo tutto. Juve? Un giorno mi piacerebbe, perché no, se continuerò a fare l'allenatore. L’Italia mi ha dato la tattica, con Lippi facevamo 30 minuti al giorno di tattica. Un maestro".
Zidane ha poi aggiunto alcune considerazioni sul nuovo ruolo da selezionatore: "La difficoltà da Ct è legata a chi non può giocare, però fa parte del calcio". E ancora, tornando sul pareggio di inizio ottobre contro gli Azzurri, nella sfida d'andata del Gruppo A: "Lì abbiamo avuto una serata complicata, perché sappiamo che l'Italia quando vuole fare una bella partita la fa, soprattutto difensivamente. Io ho giocato 4-5 anni alla Juventus e penso che per un italiano venga prima una buona difesa, poi c'è l'attacco".
Nella sfida di San Siro contro l'Italia, non ci sarà Mbappé per un piccolo problema fisico: "Cos'è successo? Roba di poco conto, spero di averlo a disposizione per domenica. Kylian ha avvertito un piccolo dolore e non è contento, ma con un risentimento muscolare bisogna rischiare poco perché la stagione è lunga".