"Un'alba buia per l'Italia, il giorno dopo la mancata qualificazione"
"Un'alba buia per l'Italia". Il fallimento dell'Italia, che manca la qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva, non addolora solo i tifosi italiani. La sconfitta nel playoff contro la Bosnia lascia il segno anche su 'vittime imprevedibili'. E così, tra migliaia di tweet di delusione, spunta anche quello di Russell Crowe. L'attore, che ha un legame speciale con l'Italia sin dai tempi del film Il Gladiatore, si esprime con un post su X. "Un'alba buia per l'Italia. Il giorno dopo la mancata qualificazione. Di nuovo", scrive mostrando anche una certa competenza calcistica, visto il riferimento indiretto ai flop ripetuti. "Com'è possibile con così tanto talento?", si chiede, sopravvalutando evidentemente il patrimonio calcistico azzurro: da anni, la Nazionale propone un 'prodotto' mediocre. "Mi sento male per conto della nazione", conclude Crowe.