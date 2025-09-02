circle x black
Eurobasket, l'Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone

La Nazionale di Pozzecco ha superato quella iberica 67-63

Nicolò Melli - Ipa/Fotogramma
02 settembre 2025 | 22.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Altro successo dell'Italia di Pozzecco agli Europei di basket oggi, martedì 2 settembre, e vede il primo posto nel girone C di Eurobasket. Gli azzurri partono male, ma alla fine riescono a ribaltare la Spagna di Sergio Scariolo e si impongono 67-63 nella quarta partita del gruppo che vale la terza vittoria consecutiva a Limassol.

La squadra di Pozzecco aveva infatti già battuto la Georgia e la Bosnia, mentre aveva perso il match d'esordio contro la Grecia.

