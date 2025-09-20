circle x black
Jacobs urtato durante la 4x100, ora il ricorso? Cos'è successo ai Mondiali di atletica

La staffetta azzurra non è riuscita a centrare la finale a Tokyo 2025

Marcell Jacobs ostacolato - X
20 settembre 2025 | 14.10
Redazione Adnkronos
'Giallo' Marcell Jacobs ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. La staffetta italiana 4x100 non è riuscita a qualificarsi per la finale, ma c'è ancora la 'speranza' di rientrare nella gara che assegna le medaglie a causa di un contatto, da giudicare se irregolare, tra il velocista italiano, campione olimpico a Tokyo2020, e un atleta del Sudafrica.

Tutto è successo al momento del primo passaggio di testimone. Jacobs, che partiva in seconda frazione, riceve il testimone da Andrea Desalu, scattato dai blocchi, ma al momento di cominciare a correre viene impattato da un velocista sudafricano, vicino di corsia, che lo sbilancia fino a farlo quasi cadere.

Questo, ovviamente, ha portato a perdere tempo prezioso per Jacobs, che ha chiuso con il crono di 9"09, ma non è riuscito a dare lo sprint che serviva agli azzurri per raggiungere la finale. Ai microfoni di Rai Sport al termine della gara sono stati gli stessi atleti ad annunciare che valuteranno gli estremi per fare ricorso.

