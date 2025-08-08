circle x black
Sinner, Cincinnati per 'raggiungere' Federer: ecco perché vincere il torneo varrebbe doppio per Jannik

Una statistica particolare racconta le difficoltà di confermarsi campioni nel Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
08 agosto 2025 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vincere il Masters 1000 di Cincinnati, per Jannik Sinner, varrebbe doppio. Questione di storia, ma anche di statistiche. Il numero uno al mondo arriva in Ohio da campione in carica e in primis tornerà in campo per difendere punti pesanti nella classifica Atp dagli attacchi di Carlos Alcaraz. Riconfermarsi in questo torneo, permetterebbe però a Jannik di riuscire in un'impresa fatta per l'ultima volta dalla leggenda Roger Federer. Trionfare cioè nel torneo per due volte di fila, come fece il fuoriclasse svizzero nel 2015.

Sinner, un motivo in più per vincere a Cincinnati

Federer riuscì a confermarsi campione a Cincinnati nel 2015, dopo la vittoria dell'anno precedente, ma il bis gli riuscì anche nel 2009-2010. C'è però un dato ancora più interessante: dal 1973, anno dell'introduzione della classifica computerizzata, nessun numero uno del ranking è riuscito a trionfare in questo prestigioso torneo per due volte consecutive. Ecco perché per Sinner varrebbe doppio: una nuova vittoria a Cincinnati gli permetterebbe di tamponare gli attacchi di Alcaraz in vetta alla classifica, ma anche di portarsi a casa un nuovo record. Intanto, Sinner esordirà nel torneo domani, sabato 9 agosto, contro il colombiano Daniel Galan.

