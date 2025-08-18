circle x black
Sinner, colpo di scena verso gli Us Open: in doppio misto con l'oro olimpico Siniakova

Il fuoriclasse azzurro e la campionessa ceca affronteranno Bencic/Zverev al primo turno

Siniakova e Sinner - Fotogramma/IPA
Siniakova e Sinner - Fotogramma/IPA
18 agosto 2025 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner farà coppia con la campionessa olimpica Katarina Siniakova nel doppio misto agli Us Open. Dopo il forfait di Emma Navarro, che avrebbe dovuto affrontare il torneo insieme all'azzurro, il numero uno del ranking è riuscito a trovare una sostituta. C'è ora grande attesa per vedere Jannik in questa inedita versione del torneo, con una fuoriclasse del doppio: insieme a Barbora Krejcikova, Katarina Siniakova ha vinto tutti e quattro i tornei del Grande Slam, l'edizione 2021 delle Wta Finals e l'oro olimpico a Tokyo 2020.

Non solo. Un anno fa la ceca ha conquistato anche l'oro olimpico a Parigi con il connazionale (e fidanzato) Tomas Machac, mentre poche settimane fa ha vinto a Wimbledon in coppia con Sem Verbeek.

Il tabellone del doppio misto agli Us Open

Sinner e Siniakova se la vedranno subito con la coppia formata da Bencic e Zverev. Ecco il tabellone completo del torneo, che si giocherà nella settimana solitamente riservata alle qualificazioni:

Pegula/Draper vs Raducanu/Alcaraz

Danilovic/Djokovic vs Andreeva/Medvedev

Swiatek/Ruud vs Keys/Tiafoe

Osaka/Monfils vs McNally/Musetti

Siniakova/Sinner vs Bencic/Zverev

Townsend/Shelton vs Anisimova/Rune

Williams/Opelka vs Muchova/Rublev

Errani/Vavassori vs Rybakina/Fritz

Jannik Sinner Katarina Siniakova Sinner Siniakova Sinner doppio misto
