circle x black
Cerca nel sito
 

A Miami Sinner batte il record di Djokovic: "Felice ma non gioco per questo"

Il tennista azzurro vola agli ottavi di finale dopo il successo in due set su Moutet

Jannik Sinner - Ipa
Jannik Sinner - Ipa
24 marzo 2026 | 10.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il successo in due set su Corentin Moutet a Miami ha permesso a Jannik Sinner di battere il record di Novak Djokovic di set cosecutivi vinti nei tornei Masters 1000: è arrivato infatti a quota 26. "Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo", il commento del tennista azzurro a caldo.

CTA

"Sono molto contento di essere qui, è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno, quindi sono molto felice, e può succedere di tutto: questo sport è così imprevedibile - sottolinea il numero 2 del mondo -. Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, il più possibile, e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno", dove l'azzurro sfiderà lo statunitense Alex Michelsen agli ottavi di finale.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jannik sinner sinner sinner miami sinner oggi
Vedi anche
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza