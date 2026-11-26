La notizia era scontata, adesso è anche ufficiale. Jannik Sinner non ci sarà agli Australian Open 2027, come confermato dal torneo con un post su X oggi, giovedì 26 novembre: "Ci mancherai. Ti auguriamo una pronta guarigione". Il fuoriclasse azzurro salterà così il primo torneo della stagione a causa di almeno 3-4 mesi di stop dopo l'intervento al ginocchio destro.

We’ll miss you this summer, @janniksin Wishing you a speedy recovery https://t.co/qbfW2RFICl — #AusOpen (@AustralianOpen) November 24, 2026

Sinner salta Australian Open, è ufficiale

Dopo l'intervento in Finlandia, il campione azzurro è rientrato in Italia nella giornata di ieri, mercoledì 25 novembre, iniziando la fase della convalescenza prima di cominciare il percorso di riabilitazione. Sinner salterà diversi tornei, a cominciare dagli Australian Open. E poi? Con ogni probabilità, l'azzurro non prenderà parte a Indian Wells e Miami, mentre il Masters 1000 di Montecarlo a inizio aprile potrebbe rappresentare l'occasione del rientro, verso gli Internazionali di Roma e il Roland Garros.