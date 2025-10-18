La toscana, numero 6 del ranking Wta, era già qualificata al torneo di doppio in coppia con Sara Errani

Jasmine Paolini può festeggiare. L'azzurra, attuale numero 6 del ranking Wta è da oggi certa della partecipazione anche alle Wta Finals in singolare. La tennista toscana si aggiunge così ad Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. L'ufficialità della sua partecipazione al torneo di Riad arriva dal fatto che la prossima settimana non potrà essere superata da Mirra Andreeva, che non sarà a Tokyo.

A second WTA Finals appearance in a row!



Jasmine Paolini has confirmed her place at the #WTAFinalsRiyadh through the PIF Race to the WTA Finals!



A wonderful 2025, highlighted by a dream title run on home soil at the WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia, has resulted in… pic.twitter.com/DOWOmd8cZM — wta (@WTA) October 18, 2025

Per Jasmine, già qualificata al torneo di doppio con Sara Errani, è il coronamento (ancora) di un'annata stellare.