Ha 27 anni e prima di vestire la maglia nerazzurra ha giocato col Genoa

Il suo nome completo è Josep Martinez Riera, ha 27 anni ed è nato in Spagna. Gioca come portiere in Italia dal 2022, prima con il Genoa poi con l'Inter, e oggi 28 ottobre è stato protagonista di un tragico incidente: con la sua auto ha investito e ucciso un uomo di 81 anni che si muoveva a bordo di una carrozzina elettrica a Fenegrò, in provincia di Como. Ecco chi è l'atleta nerazzurro.

Gli inizi

Josep Martinez è nato il 27 maggio 1998, sotto il segno dei Gemelli, ad Alzira, in Spagna. Suo padre gioca come portiere a livello dilettantistico e amatoriale e lui fin da piccolissimo vuole seguire il suo esempio: Martínez si butta continuamente a terra con la palla, tanto da essere soprannominato "sigaretta", per impadronirsi del pallone a ogni costo, anche a quello di rompersi diverse dita delle mani.

A 5 anni entra nelle giovanili dell'Alzira. Per dodici anni gioca nella squadra della sua città, poi a 17 anni viene notato dal Barcellona in un torneo giovanile e dal 2015 trascorre due anni nelle loro giovanili per passare nel 2017 al Las Palmas. Lì gioca due stagioni da titolare in terza divisione con la seconda squadra della formazione di Gran Canaria ed esordisce anche in prima squadra in Segunda Division nel 2018/19. La stagione successiva conquista definitivamente il posto da titolare in prima squadra e le sue prestazioni attirano l'attenzione del Lipsia, che lo porta in Germania nel 2020.

L'arrivo in Italia

Dopo aver vinto la Coppa di Germania nel 2022 passa al Genoa, in Serie B. Nella prima parte di campionato non gioca con continuità, ma una straordinaria prestazione nella vittoria contro il Bari a dicembre gli regala definitivamente la titolarità. È la svolta della stagione, per lui e per il Genoa: i rossoblù volano in classifica fino a conquistare la promozione in Serie A. Nel suo primo campionato nella massima serie italiana Martinez diventa uno dei protagonisti dell'incredibile stagione del Genoa, arrivato 11° con 49 punti. Dal 2024 passa all'Inter, dove è secondo portiere.