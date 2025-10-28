circle x black
Cerca nel sito
 

Josep Martinez, chi è il portiere dell'Inter che ha investito con l'auto e ucciso un anziano

Ha 27 anni e prima di vestire la maglia nerazzurra ha giocato col Genoa

Josep Martinez - Ipa
Josep Martinez - Ipa
28 ottobre 2025 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il suo nome completo è Josep Martinez Riera, ha 27 anni ed è nato in Spagna. Gioca come portiere in Italia dal 2022, prima con il Genoa poi con l'Inter, e oggi 28 ottobre è stato protagonista di un tragico incidente: con la sua auto ha investito e ucciso un uomo di 81 anni che si muoveva a bordo di una carrozzina elettrica a Fenegrò, in provincia di Como. Ecco chi è l'atleta nerazzurro.

Gli inizi

Josep Martinez è nato il 27 maggio 1998, sotto il segno dei Gemelli, ad Alzira, in Spagna. Suo padre gioca come portiere a livello dilettantistico e amatoriale e lui fin da piccolissimo vuole seguire il suo esempio: Martínez si butta continuamente a terra con la palla, tanto da essere soprannominato "sigaretta", per impadronirsi del pallone a ogni costo, anche a quello di rompersi diverse dita delle mani.

A 5 anni entra nelle giovanili dell'Alzira. Per dodici anni gioca nella squadra della sua città, poi a 17 anni viene notato dal Barcellona in un torneo giovanile e dal 2015 trascorre due anni nelle loro giovanili per passare nel 2017 al Las Palmas. Lì gioca due stagioni da titolare in terza divisione con la seconda squadra della formazione di Gran Canaria ed esordisce anche in prima squadra in Segunda Division nel 2018/19. La stagione successiva conquista definitivamente il posto da titolare in prima squadra e le sue prestazioni attirano l'attenzione del Lipsia, che lo porta in Germania nel 2020.

L'arrivo in Italia

Dopo aver vinto la Coppa di Germania nel 2022 passa al Genoa, in Serie B. Nella prima parte di campionato non gioca con continuità, ma una straordinaria prestazione nella vittoria contro il Bari a dicembre gli regala definitivamente la titolarità. È la svolta della stagione, per lui e per il Genoa: i rossoblù volano in classifica fino a conquistare la promozione in Serie A. Nel suo primo campionato nella massima serie italiana Martinez diventa uno dei protagonisti dell'incredibile stagione del Genoa, arrivato 11° con 49 punti. Dal 2024 passa all'Inter, dove è secondo portiere.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
josep martinez josep martinez auto josep martinez uccide anziano josep martinez incidente stradale josep martinez chi è
Vedi anche
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza