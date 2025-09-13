circle x black
Juve-Inter 4-3: chi è Adzic, l'eroe bianconero del derby d'Italia

Il centrocampista classe 2006 già da qualche anno è considerato uno dei maggiori talenti del calcio balcanico

Adzic - Fotogramma/IPA
13 settembre 2025 | 20.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sulla spettacolare vittoria della Juve contro l'Inter per 4-3 oggi, sabato 13 settembre, c'è la firma di Vasilije Adzic. Ma chi è il gioiellino bianconero che ha deciso il derby d'Italia con un gol da incorniciare in pieno recupero? Montenegrino, classe 2006, Adzic è un centrocampista capace di abbinare ottime doti fisiche a notevoli qualità tecniche e già da qualche anno è considerato uno dei maggiori talenti del calcio balcanico.

Juve, chi è Adzic

Nato a Niksic, in Montenegro, il 12 maggio 2006, Adzic ha già incantato a livello giovanile e ha rappresentato il suo Paese con tutte le selezioni giovanili, prima di essere convocato dall'Under 21. Nell’aprile 2022 ha debuttato in prima squadra con il Buducnost, trovando subito il gol nel 4-0 rifilato dai suoi all’Arsenal Tivat. Una rete che fa di lui il secondo marcatore più giovane nella storia del massimo campionato montenegrino.

Arrivato alla Juve nell'estate 2024, avrebbe dovuto far parte della squadra Next Gen in Serie C. Poi, il super pre-campionato dell'anno scorso ha portato Thiago Motta ad aggregarlo alla prima squadra. Con Tudor, la svolta. La rete segnata contro l'Inter è la sua prima con la maglia bianconera.

Adzic e i complimenti di Tudor

La prestazione del montenegrino contro l'Inter è stata commentata anche dal tecnico della Juve Igor Tudor: "Da 5-6 mesi lavoriamo su di lui, crediamo che sia forte. Abbiamo provato a cambiargli quelle abitudini che non ci piacevano e lo ha accettato. Ha qualità enormi, un tiro raro, una bella gamba, corsa e umiltà. Ora deve prendere questo gol per avere più motivazione per continuare a lavorare".

