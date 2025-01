Per Francisco Conceicao doveva essere la grande serata dell'abbraccio con papà Sergio, avversario in Milan-Juve di Supercoppa Italiana. Non sarà così, almeno all'inizio. L'attaccante bianconero è stata fermato da un problema nel riscaldamento e non partirà dunque dal primo minuto nella sfida contro i rossoneri. L'attaccante della Juve, forse teso anche a causa del confonto speciale con suo padre, nuovo allenatore del Diavolo, ha abbandonato il riscaldamento in lacrime e andrà in panchina. Nella formazione titolare, sarà sostituito da Kenan Yildiz. Non buone nemmeno le condizioni del nuovo tecnico rossonero, in panchina con 39 di febbre.

