circle x black
Cerca nel sito
 

Juve, Spalletti arriva a Torino: la prima giornata in bianconero del nuovo tecnico

L'ex commissario tecnico della Nazionale firmerà in giornata il contratto. Sabato il debutto contro la Cremonese

Spalletti - Fotogramma/IPA
Spalletti - Fotogramma/IPA
30 ottobre 2025 | 13.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Manca solo l'ufficialità, attesa dal mondo bianconero, ma Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico di Certaldo ripartirà da Torino dopo lo scudetto vinto con il Napoli e la deludente esperienza in Nazionale. Spalletti è arrivato alla Continassa a metà mattinata per la firma del contratto e le visite mediche di rito, insieme al suo staff. L'accordo con la Juve dovrebbe avere una durata di 8 mesi, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Spalletti, quando il debutto?

Spalletti conoscerà la squadra nel pomeriggio, quando guiderà il suo primo allenamento alle 15. L'esordio in panchina? Sabato sera allo stadio Zini, contro la Cremonese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Luciano Spalletti Spalletti Juve Spalletti Juve
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza