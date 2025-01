La Juventus torna protagonista in Champions League. Nell'ultima giornata della prima fase, i bianconeri ospitano all'Allianz Stadium oggi, mercoledì 29 gennaio, il Benfica. Obiettivo della squadra di Thiago Motta centrare la qualificazione diretta tra le prime otto, guadagnadosi così gli ottavi finale. La Juve al momento è al 17esimo posto con 12 punti, a una sola lunghezza dal Bayer Leverkusen ottavo, mentre il Benfica è 21esimo a quota 10.

Juventus-Benfica, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Benfica è in programma oggi, mercoledì 29 gennaio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Benfica (4-3-3): Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. All. Lage

Juventus-Benfica, dove vederla in tv

Juventus-Benfica sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.